Путин заявил, что разрешить ближневосточный конфликт невозможно без суверенной Палестины

Для того чтобы разрешить обострившийся ближневосточный конфликт, необходимо создание независимой Палестины, заявил Владимир Путин.

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Разрешение палестино-израильского конфликта невозможно без создания суверенной независимой Палестины. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя». Он отметил, что это является одним из важнейших фундаментальных политических вопросов.

«Без решения фундаментальных политических вопросов, главным из которых является создание суверенного палестинского государства со столицей в Иерусалиме, невозможно решить проблему в целом», - заявил Путин.

Также в своей речи президент отметил роль Соединенных Штатов в этом конфликте. По словам Путина, США сделали ставку на удовлетворение материальных потребностей народов, живущих в Палестине, и закрыли глаза на решение более важных проблем, связанных с политикой.

«Попытались заменить решение фундаментальных политических проблем материальными подачками», - отметил президент.

Ранее Владимир Путин обсудил обострение ближневосточного конфликта по телефону с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. В Кремле рассказали, что акцент во время переговоров стоял на необходимости прекратить огонь с обеих сторон.