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Путин предупредил о серьезных последствиях наземной операции в Газе

Ирина Елагина
14:58 13.10.2023
Владимир Путин отметил, что наземная операция ЦАХАЛ в Газе обернется серьезными последствиями для обеих сторон палестино-израильского конфликта.
Путин предупредил о серьезных последствиях наземной операции в Газе
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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Наземная операция Армии Израиля на территории сектора Газа обернется серьезными последствиями для всех участников палестино-израильского конфликта. Об этом президент России Владимир Путин заявил на саммите СНГ в Бишкеке.

«Мы слышим о планах подготовки наземной операции в Газе. Использование тяжелой техники в жилых районах - это сложное дело, чреватое серьезными последствиями для всех сторон. А без техники в тех же самых жилых застройках проводить те же самые операции еще сложнее», - отметил Путин.

Ранее сообщалось, что Израиль стягивает колонны бронетехники и резервистов к границе с сектором Газа, чтобы перейти в наступление, обещая уничтожить этот регион Ближнего Востока.

Напомним, что сектор Газа отличает невероятно высокая плотность населения, сопоставимая с плотностью таких мегаполисов как Лондон или Москва. В условиях крайней бедности в кварталах бетонной застройки проживает свыше 2 млн человек.

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