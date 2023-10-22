Министр обороны Израиля заявил, что операция в Газе займет до трех месяцев

Йоав Галант сказал, что предстоящая наземная операция должна стать последней, а ХАМАС должен быть уничтожен.

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Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что предстоящая наземная операция Израиля в секторе Газа может продлиться три месяца. Но она должна стать последней, а палестинская группировка ХАМАС должна быть уничтожена. Слова Галанта приводит The Times of Israel.

«Это должен быть последний [наземный] маневр в секторе Газа по той простой причине, что после него не будет ХАМАС. Это займет месяц, два месяца, три, но в конце концов ХАМАС не будет», - заявил Галант в командном центре ВВС Израиля в Тель-Авиве.

Глава Минобороны Израиля заявил также, что «прежде чем противник встретит бронетанковые и пехотные силы, он встретит бомбы ВВС».

Ранее министр экономики Израиля Нир Баркат заявил, что Израиль нанесет удар по Ирану, если поддерживаемая Тегераном группировка «Хезболла» присоединится к войне с ХАМАС.