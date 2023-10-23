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Израиль пропустил в сектор Газа 14 грузовиков с гумпомощью

Елизавета Егорова
11:29 23.10.2023
В южную часть сектора Газа доставили новую партию еды, воды и лекарств.
Израиль пропустил в сектор Газа 14 грузовиков с гумпомощью
© Фото: Mohammed Talatene, dpa, Globallookpress
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В южную часть сектора Газа прибыли 14 грузовиков с водой, продовольствием и лекарствами. Гуманитарная помощь была доставлена в регион с разрешения Израиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ЦАХАЛ.

Напомним, что 21 октября на границе сектора Газа и Египта был открыт гуманитарный коридор через КПП «Рафах». Сообщалось, что через него также из анклава смогут выбраться иностранцы. Однако после проезда через контрольно-пропускной пункт 20 грузовиков «Рафах» закрылся.

Ранее стало известно, что Россия собирается отправить в анклав 27 тонн продуктов. В МЧС РФ сообщили, что самолеты, груженные мукой, сахаром, рисом и макаронами, отправятся из аэропорта Жуковский.

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