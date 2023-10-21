КПП «Рафах» на границе с Египтом открыли для доставки гумпомощи

Возможно, иностранцам позволят выйти через КПП «Рафах» с территории сектора Газа в Египет.

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Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Израиля и Египта открылся для доставки гуманитарной помощи жителям палестинского анклава. Об этом сообщает телеканал Al-Quahera al-Ihbariya.

Дипломаты США в Израиле ранее заверили, что иностранцам разрешат выход из сектора Газа в Египет через открытый КПП. Информации о том, как долго проработает пункт пропуска ни у кого нет.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее посетил КПП «Рафах». На фоне провала первой попытки открыть пропускные ворота он заверил, что его сердце разбивается от страданий, когда он видит мучения жителей анклава.