В стране и мире CNN: КПП «Рафах» закрылся после проезда через него 20 грузовиков Ян Брацкий Грузовики с гуманитарной помощь от ООН пересекут КПП «Рафах» вечером, 23 октября. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе сектора Газа и Египта закрылся после проезда 20 грузовиков с гуманитарной помощью. Как сообщает CNN, машины принадлежали Египетскому Красному Полумесяцу. Представитель ООН на месте сообщил телеканалу, что грузовики организации с гумпомощью проедут через переход в понедельник. Ранее власти Египта заявили, что будут препятствовать попыткам отправить большее количество беженцев на территорию Синая. В этом случае люди, бегущие из разрушенного анклава, направятся в Европу, предупредили в Египте. Экспертное мнение и аналитика