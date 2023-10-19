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Россия отправит в сектор Газа 27 тонн продуктов

Ян Брацкий
08:45 19.10.2023
Мирным жителям сектора Газа передадут рис, муку, сахар и макаронные изделия.
© Видео: МЧС России © Фото: МЧС России
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Двадцать семь тонн продовольствия передаст МЧС России пострадавшим жителям сектора Газа в качестве гуманитарной помощи. В подмосковном аэропорту Жуковский мешки с мукой, сахаром, рисом и коробки с макаронными изделиями загрузили в транспортные самолеты.

По поручению президента и правительства Российской Федерации, гуманитарный груз будет доставлен в египетский Эль-Ариш, а после представители Общества Красного Полумесяца передадут его гражданскому населению анклава, сообщили в МЧС РФ.

Очередное обострение палестино-израильского конфликта произошло утром седьмого октября. Боевые действия начались с ракетного обстрела Израиля. С территории сектора Газа были выпущены десятки ракет. Под ударом оказался юг и центр Израиля, в том числе Тель-Авив. Воздушную тревогу объявили также в городах Ашкелон, Беэр-Шева и Ашдод. Армия Израиля в ответ нанесла сокрушительные удары по сектору Газа.

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