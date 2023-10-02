Площадь предлагалось назвать в честь одного из основоположников еврейской литературы на идише Менделе Мойхер-Сфорима.

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Жители Одессы проголосовали против переименования площади Льва Толстого в честь одного из основоположников еврейской литературы на идише Менделе Мойхер-Сфорима. За инициативу в ходе электронного голосования выступили 158 человек.

При этом предложение властей не поддержал 201 местный житель. Результаты общественного обсуждения опубликованы на сайте Одесского городского совета.

Напомним, в 2022 году киевский режим начал бороться со всем, что связано или напоминает о России или СССР. Так, например, в Одессе снесли монумент русскому полководцу Александру Суворову. Кроме того, в городе демонтировали памятник в честь императрицы Екатерины II.

При этом действия местных властей не помешали внести исторический центр Одессы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение по заявке Украины было принято по ускоренной процедуре в связи с ситуацией в стране.