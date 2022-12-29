В Одессе начали сносить памятник основательнице города Екатерине II

В мае 1794 года российская императрица издала указ о строительстве города на месте турецкой крепости Хаджибей.

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В Одессе начали демонтировать памятник российской императрице Екатерине II, который расположен на Екатерининской площади. Как сообщают местные издания, подъехать к монументу невозможно, так как место, где проходит снос сооружения, перекрыто. На площадь никого не пускают, кроме работников коммунальных служб. Демонтаж осуществляется с помощью тяжелой техники.

В последние несколько месяцев постамент, на котором стоят статуи Екатерины и ее сподвижников: Хосе де Рибаса, Франца де Воллана, Григория Потемкина-Таврического и Платона Зубова, неоднократно подвергался нападению вандалов, которые обливали сооружение краской, писали на нем ненормативные слова, надевали на голову статуи Екатерины Великой красный колпак, а на руку - петлю для повешения.

Именно российская императрица, правившая с 1762 по 1796 годы, является основательницей города. В мае 1794 года она издала указ о строительстве Одессы на месте турецкой крепости Хаджибей.

Накануне утром жители Одессы сообщили о начале демонтажа памятника Екатерине II. Одесситы разместили в соцсетях кадры, на которых видно, что рабочие разбирают деревянный саркофаг, который закрывал монумент.