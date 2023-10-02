Болгария вводит запрет на въезд российских машин

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Власти Болгарии с конца дня 2 октября вводят запрет на въезд российских машин на территорию страны, сообщает ТАСС со ссылкой на Болгарское национальное телевидение.

Директор пограничной полиции главный комиссар Антон Златанов рассказал, что болгарские службы работали над введением этого запрета «с четверга до вчерашнего дня очень активно».

«Я уверен, что к концу дня запрет на въезд автомобилей в Болгарию начнет действовать на территории страны», - сказал он.

Златанов напомнил, что запрет на въезд в эту страну грузовиков действует уже несколько месяцев.

Ранее аналогичный запрет ввели Литва, Латвия, Эстония, Польша и Финляндия. С 3 октября его введут и в Норвегии.