В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Болгария вводит запрет на въезд российских машин

Владимир Рубанов
11:30 02.10.2023
Ранее аналогичный запрет ввели Литва, Латвия, Эстония, Польша и Финляндия.
Болгария вводит запрет на въезд российских машин
© Фото: Hristo Rusev, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
Читайте нас на:

Власти Болгарии с конца дня 2 октября вводят запрет на въезд российских машин на территорию страны, сообщает ТАСС со ссылкой на Болгарское национальное телевидение.

 Директор пограничной полиции главный комиссар Антон Златанов рассказал, что болгарские службы работали над введением этого запрета «с четверга до вчерашнего дня очень активно».

«Я уверен, что к концу дня запрет на въезд автомобилей в Болгарию начнет действовать на территории страны», - сказал он.

Златанов напомнил, что запрет на въезд в эту страну грузовиков действует уже несколько месяцев.

Ранее аналогичный запрет ввели Литва, Латвия, Эстония, Польша и Финляндия. С 3 октября его введут и в Норвегии.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:20 В стране и мире
Politico: Конгресс США может рассмотреть вопрос помощи Украине 2 октября
08:55 В стране и мире
Видео
Трое детей погибли при обрушении церкви во время крещений в Мексике
08:02 В стране и мире
Украина может получить улучшенный Bayraktar TB-2 «Знаменоносный рейдер»
07:38 В стране и мире
Newsweek: Германия заплатит «страшную цену» за антироссийскую политику
05:01 В стране и мире
Трамп пообещал вывести войска США из ряда стран в случае победы на выборах
Популярное
В Минцифры рассказали, для кого будет обязательна двухфакторка на «Госуслугах»
В Госдуме объяснили, в каких случаях дачники могут не платить налог на баню
CBC: нацист Хунка и его семья скрывают лица после скандала в Канаде
Экс-госсекретарь США Помпео рассказал, как шутил с Путиным о КГБ и спецслужбах
Видео
Экс-спикер теробороны ВСУ Чирилло рассказала об украинских нацистских группировках
Херш расценил план ЦРУ по «Северным потокам» как шаг к третьей мировой войне
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.