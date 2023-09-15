Финляндия запретила въезд в страну автомобилей с номерами РФ

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Власти Финляндии запретили въезд в страну легковых автомобилей, зарегистрированных в России. Новое правило начнет действовать с 16 сентября. Об этом заявила министр иностранных дел страны Элина Валтонен.

В дальнейшем въезжать в Финляндию на машинах с российскими номерами смогут лишь проживающие в России граждане Евросоюза и их родные, дипломаты. Также будет разрешен въезд по «гуманитарным соображениям».

Ранее Эстония прекратила пропускать в страну автомобили с российскими номерами. Также был расширен список вещей, которые россияне не могут провозить через границу. Среди них - шампуни, косметика, чемоданы, туалетная бумага, фотокамеры и прочее. Также въезд запретили Латвия и Литва.