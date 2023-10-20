Десятки человек могут находиться под руинами церкви в Газе после удара ЦАХАЛ

Источники портал Naftemporiki допускают, что после обстрела греческой православной церкви под завалами могут находиться десятки человек.

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В результате обстрела Армией обороны Израиля греческой православной церкви Святого Порфирия, которая является старейшей православной церковью в секторе Газа, могли погибнуть десятки человек. Об этом сообщает портал Naftemporiki.

«Источники в этом районе выражают опасения по поводу новых жертв, поскольку говорят о десятках людей, находящихся под руинами», - передает сообщение RT.

Ранее греческий телеканал ERT сообщил, что православная церковь имени Святого Порфирия в секторе Газа была разрушена в результате ракетного удара со стороны израильских ВС. Как отмечает источник, в результате бомбардировки погиб один человек, десятки получили ранения.

По данным Naftemporiki, в святыне находились мирные жители, которые прятались там во время воздушной тревоги. Церковь расположена неподалеку от больницы Аль-Ахли, где несколько дней назад в результате удара ЦАХАЛ погибли более 600 человек, более 900 - пострадали.

Корреспондент BBC Джон Доннисон объяснил, почему по госпиталю в Газе ударил именно израильский самолет. По словам бывшего спецкорра британской медиакорпорации, в случае пусков ракет со стороны ХАМАС «мы никогда не видим взрывов такого масштаба».