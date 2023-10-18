Появилось видео удара по больнице в секторе Газа, унесшего сотни жизней

© Видео: @YediotNews,Telegram.org © Фото: @YediotNews,Telegram.org

В интернете появились кадры удара израильской армии ЦАХАЛ по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа, который был совершен вечером 17 октября. Ролик был опубликован в Telegram-канале Yediot News.

На видеоролике виден момент самого удара по зданию больницы и возвышающееся над ним красное облако дыма. На фоне также слышна реакция очевидцев на произошедший мощный взрыв.

Президент Палестины Махмуд Аббас назвал атаку на госпиталь «военной резней» и призвал ООН осудить обстрел палестинского медучреждения. Известно, что в результате израильского удара погибли около 600 человек, количество погибших и пострадавших будет расти по мере спасательных работ. Отмечается, что среди жертв очень много детей.