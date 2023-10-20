ERT: в секторе Газа ударом Израиля разрушена древняя православная церковь

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Греческая православная церковь имени Святого Порфирия в секторе Газа была разрушена в результате ракетного обстрела со стороны ВС Израиля. Об этом сообщает греческий телеканал ERT со ссылкой на МВД сектора Газа.

Ссылаясь на палестинские источники, телеканал передает, что военные самолеты Израиля разбомбили церковь в районе Аль-Зайтун на юге сектора Газа. В результате бомбардировки погиб один человек, десятки получили ранения. Также сообщается, что некоторые мирные христиане, дома которых были разрушены, спасались от обстрелов в церквях и прилегающих к ним зданиях.

Накануне стало известно о том, что эксперты ООН заявили об угрозе геноцида народа Палестины в секторе Газа. Генсек ООН Антониу Гуттериш назвал обострение палестино-израильского конфликта «моментом глубокого кризиса, не похожего ни на один, которые регион видел за последние десятилетия».