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Бомбежки и гуманитарная катастрофа: что сейчас происходит в секторе Газа

Константин Исаев
22:20 20.10.2023
Израиль готовится к проведению в анклаве наземной операции.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: IMAGO, Firas Al Shaer apaimages, GlobalLookPress
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Сегодня днем власти Израиля сообщили, что решение о начале наземной операции в секторе Газа принято. Об этом говорили последние дни, но официальное заявление постоянно откладывалось. Конфликт, уже унесший по несколько тысяч жизней с обеих сторон, рискует перерасти в полномасштабную большую войну.

Между тем, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл на контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе сектора Газа и Египта.  Его кортеж с трудом смог пробиться сквозь возмущенную толпу на КПП, через который прошел первый гуманитарный конвой из 20 грузовиков.

«За этими стенами находятся 2 миллиона человек, которые испытывают огромные страдания, у них нет ни воды, ни еды, ни лекарств, ни топлива. Они прячутся от обстрелов и им нужно все необходимое, чтобы выжить», – сказал Антониу Гутерриш. 

А накануне Израиль нанес очередные удары по сектору Газа. Утверждается, что ЦАХАЛ бьет по объектам ХАМАС, хотя все взорванные здания мало похожи на военные объекты. Так, под обломками одного из домов нашли маленького мальчика.

В результате ударов разрушен и древний храм. Церковь Святого Порфирия была построена в V веке. Настоятель обители подтвердил гибель 18 человек. Сколько людей еще остаются под завалами неизвестно.

«Куда нам идти? Они разбомбили мой дом, мою церковь. Идти некуда. Я христианин! Я христианин в Газе», - сетует житель анклава.

ХАМАС в долгу не остался. Ночная ракетная атака на Тель-Авив снова оказалась массированной. А в Иерусалиме и на Западном берегу Иордана палестинцы взяли в руки камни.

США же продолжают наращивать военно-морскую группировку в районе конфликта. Также продолжаются поиски американских заложников. В Израиль тайно прибыли два элитных подразделения, но их рассекретили. Фото, которые потом были удалены, выложил Белый дом. Кроме того, Джо Байден добивается выделения денег на военную помощь Израилю.

«Завтра я собираюсь отправить в Конгресс запрос на дополнительный пакет помощи  для наших важнейших партнеров, таких как Израиль и Украина. Это разумная инвестиция, которая принесет дивиденды для следующих поколений американцев, поможет нам уберечься от опасности, построить безопасный мир для наших детей и внуков», - сказал президент США.

Сегодня президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси заявил, что категорически против исхода палестинцев из сектора Газа, так как в этом случае создавать Палестинское государство будет просто не из кого.

А людей там с каждым днем и так становится все меньше. По данным минздрава сектора Газа, с начала конфликта убито более 4 тысяч палестинцев и свыше 13 тысяч ранены.

Напомним, недавно стало известно, что ХАМАС по «гуманитарным соображениям» освободил из плена двух гражданок США. Мать и дочь отпустили при содействии Катара.

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