В МИД Палестины рассказали об обстреле православной церкви в секторе Газа
Здание церкви получило повреждения, соседствующее с ней здание разрушено.
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Два человека погибли, десятки пострадали в результате обстрела греческой православной церкви Святого Порфирия в Газе. Об этом сообщает RT, ссылаясь на МИД Палестины.
«Погибли девочка и женщина. Десятки человек получили ранения различной степени тяжести» — сказано в заявлении Министерства иностранных дел Палестины.
Напомним, что военные самолеты Израиля разбомбили церковь в районе Аль-Зайтун на юге сектора Газа, укрытие в которой нашли более тысячи мирных палестинских христиан. В результате бомбардировки несколько десятков человек получили ранения.