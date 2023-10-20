В МИД Палестины рассказали об обстреле православной церкви в секторе Газа

Здание церкви получило повреждения, соседствующее с ней здание разрушено.

© Фото: Wang Dongzhen XinHua Globallookpress

Два человека погибли, десятки пострадали в результате обстрела греческой православной церкви Святого Порфирия в Газе. Об этом сообщает RT, ссылаясь на МИД Палестины.

«Погибли девочка и женщина. Десятки человек получили ранения различной степени тяжести» — сказано в заявлении Министерства иностранных дел Палестины.

Напомним, что военные самолеты Израиля разбомбили церковь в районе Аль-Зайтун на юге сектора Газа, укрытие в которой нашли более тысячи мирных палестинских христиан. В результате бомбардировки несколько десятков человек получили ранения.