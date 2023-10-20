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ХАМАС по «гуманитарным соображениям» освободил из плена двух гражданок США

Сергей Лебедев
20:20 20.10.2023
Мать и дочь были захвачены боевиками «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама».
ХАМАС по «гуманитарным соображениям» освободил из плена двух гражданок США
© Фото: IMAGO, Atia Darwish apaimages, Globallookpress
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Палестинские боевики по «гуманитарным соображениям» освободили из плена двух гражданок США. Об этом заявил официальный представитель боевого крыла исламского движения ХАМАС «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» Абу Обейда.

По его словам, мать и дочь отпустили и с целью доказать всему миру, что «ложные обвинения» американского президента Джо Байдена и его администрации не имеют никаких оснований.

Ранее Абу Обейда сообщал, что в секторе Газа находятся около 200-250 пленных. По его словам, не меньше 22 заложников погибли в ходе ударов израильской армии.

Среди пленных есть высокопоставленные офицеры Израиля.

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