Генсек ООН прибыл на КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл на контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе сектора Газа и Египта. Об этом сообщил телеканал Al-Qahera al-Ihbariya.

Целью поездки Гутерриша к КПП «Рафах» является контроль за поставками гуманитарного груза на территорию сектора Газа для жителей палестинского анклава. Ранее анонсировали проезд через КПП первых 20 грузовиков с необходимой помощью.

Накануне генсек выступил с призывом к заключению временного гуманитарного перемирия на две недели для осуществления доставки помощи и продовольствия в сектор Газа. Он указал на то, что люди в Газе остались без всего самого необходимого - поставок топлива, продуктов питания, лекарств, воды.