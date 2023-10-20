Кремль: поездка Путина в Штаб ЮВО в Ростове-на-Дону не планировалсь заранее
Дмитрий Песков сообщил, что поездка президента России была оперативно согласована.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поездка Владимира Путина в штаб ЮВО в Ростове-на-Дону не планировалась заранее.
«Это была достаточно оперативно согласованная поездка, заранее она не планировалась», - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что такие поездки проходят достаточно регулярно, и Путин на месте регулярно получает доклады от российских военных.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа после поездки в Пермь.