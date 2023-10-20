В стране и мире Путин заслушал доклад Герасимова о ходе спецоперации Максим Крюков Президент России Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа после поездки в Пермь. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Президент Владимир Путин во время визита в штаб Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова о ходе специальной военной операции. «Всем командирам привет передавайте», - сказал глава государства начальнику Генштаба ВС РФ по окончании встречи. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин посетил штаб ЮВО после поездки в Пермь. По словам представителя Кремля, Верховный главнокомандующий также побеседовал с представителями высшего руководства Минобороны России. Экспертное мнение и аналитика