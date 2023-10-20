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Путин попросил Герасимова передать привет всем командирам

Максим Крюков
01:49 20.10.2023
Президент России заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ о ходе специальной военной операции.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Гавриил Григоров, РИА Новости
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После визита в штаб Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону президент Российской Федерации Владимир Путин попросил начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова передать привет всем командирам.

«Всем командирам привет передавайте», - сказал Верховный главнокомандующий ВС РФ начальнику Генштаба по окончании встречи.

Напомним, глава государства после поездки в Пермь посетил штаб ЮВО, где заслушал доклад генерала армии Герасимова о ходе спецоперации. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин также побеседовал с представителями высшего руководства российского оборонного ведомства.

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