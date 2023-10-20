Путин попросил Герасимова передать привет всем командирам

Напомним, глава государства после поездки в Пермь посетил штаб ЮВО , где заслушал доклад генерала армии Герасимова о ходе спецоперации. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин также побеседовал с представителями высшего руководства российского оборонного ведомства.

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