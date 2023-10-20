В стране и мире Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону Максим Крюков Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту о ходе специальной военной операции. © Фото: Гавриил Григоров, РИА Новости Читайте нас на: Президент России Владимир Путин посетил штаб Вооруженных сил РФ в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил Путину о ходе специальной военной операции. Песков сообщил, что российский лидер также пообщался с представителями высшего руководства Министерства обороны России. Накануне глава Российского государства посещал Пермь, где принял участие в XI Международном форуме «Россия - спортивная держава». Выступая с трибуны, Владимир Путин заявил, что к 2030 году систематические занятия спортом должны стать нормой жизни для 93 миллионов россиян. По его словам, спорт является безусловным приоритетом и важнейшей составляющей национальных целей развития. Экспертное мнение и аналитика