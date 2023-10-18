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Байден пообещал Израилю поддержку «сегодня, завтра и всегда»

Владимир Рубанов
15:39 18.10.2023
Вашингтон намерен работать «с партнерами по всему региону, чтобы предотвратить новые трагедии для невинных гражданских лиц», заявил американский президент.
Байден пообещал Израилю поддержку «сегодня, завтра и всегда»
© Фото: Avi Ohayon, Israel Gpo, Global Look Press
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США продолжат помогать Израилю защищать свой народ «сегодня, завтра и всегда», заявил президент Джо Байден на встрече с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и членами военного кабинета страны. Об этом сообщает CNN.

«Мы продолжим работать с вами и партнерами по всему региону, чтобы предотвратить новые трагедии для невинных гражданских лиц», - сказал Байден.

В ходе встречи премьер-министр Израиля коснулся ночного взрыва больницы в секторе Газа, в результате которого, по предварительным данным палестинского министерства здравоохранения, погибли сотни людей.

«Весь мир справедливо возмутился - но это возмущение должно быть направлено не на Израиль, а на террористов. По мере продолжения этой войны Израиль будет делать все возможное, чтобы уберечь гражданское население от опасности», - заверил Нетаньяху.

Ранее власти сектора Газа заявили, что за взрывом стоит Израиль, а армия обороны Израиля заявила сослалась на данные разведки, которые якобы указывают, что ответственность за взрыв несет радикальная палестинская группировка, которая осуществила неудачный пуск ракеты.

Байден во время встречи с Нетаньяху заявил, что удар по больнице, видимо нанесла «другая команда». Визит американского президента в Тель-Авив предусматривает совещание с политическим и военным руководством Израиля, чтобы узнать об их планах в секторе Газа, сообщает «360».

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