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CNBC: Рейтинг одобрения Байдена упал до рекордных 37%

Анна Ушакова
02:44 19.10.2023
По сведениям CNBC, это один из наихудших результатов Байдена.
CNBC: Рейтинг одобрения Байдена упал до рекордных 37%
© Фото: Adam Schultz White House Global Look Press
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Общий рейтинг одобрения Джо Байдена опустился до рекордно низких 37%. Об этом свидетельствуют данные опроса CNBC.

Из данных CNBC следует, что 39% американских граждан поддерживают финансирование Израиля. 36% считают, что Вашингтон должен уделять одинаковое внимание обеим сторонам палестино-израильского конфликта. 19% американцев не определились.

Согласно сведениям всеамериканского экономического опроса, поддержка Байдена находится на рекордно низком уровне, что в свою очередь, приведет к тому, что он может проиграть экс-главе Америки Дональду Трампу.

18 октября агентство Bloomberg сообщило о намерении Байдена запросить у конгресса США 100 млрд. долларов для финансирования Израиля, Украины и Тайваня. Он рассчитывает, что и демократы, и республиканцы окажут широкую поддержку пакету дополнительной помощи.

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