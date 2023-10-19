CNBC: Рейтинг одобрения Байдена упал до рекордных 37%
Общий рейтинг одобрения Джо Байдена опустился до рекордно низких 37%. Об этом свидетельствуют данные опроса CNBC.
Из данных CNBC следует, что 39% американских граждан поддерживают финансирование Израиля. 36% считают, что Вашингтон должен уделять одинаковое внимание обеим сторонам палестино-израильского конфликта. 19% американцев не определились.
Согласно сведениям всеамериканского экономического опроса, поддержка Байдена находится на рекордно низком уровне, что в свою очередь, приведет к тому, что он может проиграть экс-главе Америки Дональду Трампу.
18 октября агентство Bloomberg сообщило о намерении Байдена запросить у конгресса США 100 млрд. долларов для финансирования Израиля, Украины и Тайваня. Он рассчитывает, что и демократы, и республиканцы окажут широкую поддержку пакету дополнительной помощи.