APA: Миссия ООН прибыла в Нагорный Карабах впервые за 30 лет

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В Нагорный Карабах прибыла миссия ООН. В ее задачи входит изучение сложившейся в регионе ситуации и определение гуманитарных потребностей жителей. Об этом сообщает азербайджанское издание APA.

До этого миссия ООН посещала регион примерно 30 лет назад. Также утоняется, что миссия направляется в Степанакерт.

Напомним, что 28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики подписал указ о прекращении существования государства с 1 января 2024 года. С этой даты регион будет интегрироваться с территорией Азербайджана. Проживающим в Нагорном Карабахе армянам разрешили остаться на условиях реинтеграции, однако тысячи приняли решение уехать жить в Армению.