В Нагорном Карабахе сообщили о прекращении существования непризнанной республики

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Нагорно-Карабахская Республика прекратит свое существование с первого января 2024 года. Соответствующий указ подписал президент непризнанной республики Самвел Шахраманян.

«К первому января 2024 года распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении. Нагорно-Карабахская Республика (Арцах) прекратит свое существование», - сообщает 24News.am.

В материале говорится, что такое решение было вызвано желанием обеспечить безопасность местных жителей. Его приняли с учетом договоренностей, достигнутых при посредничестве российских миротворцев.

У населения Карабаха будет возможность решить, где они захотят жить после исчезновения республики.

Ранее стало известно, что на азербайджанском КПП «Лачин» был задержан экс-глава непризнанных властей Карабаха Рубен Варданян. Он пытался выехать в Армению.