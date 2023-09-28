Глава РИСИ Атаев объяснил суть происходящих перемен в Карабахе

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Власти Азербайджана объявили о начале регистрации армян Карабаха с целью определения их юридического статуса. Ранее, глава Нагорного Карабаха подписал указ, согласно которому, субъект прекращает свое существование с 1 января 2024 года. Население может выбрать, оставаться или нет. Но на условиях реинтеграции. Все подробности у Андрея Лазарева.

С 1 января 2024 года Нагорный Карабах перестанет существовать. Указ подписал президент непризнанной республики Самвел Шахраманян. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не раз заявлял - его страна признает суверенитет Азербайджана над землями Нагорного Карабаха. И грядущая ликвидация непризнанной республики - прямое следствие этих слов.

«Никол Пашинян, думаю, вошел не в самом благовидном образе в историю своего народа, вместе с тем его пражские заявления, четко зафиксировали, что все конфликты на этой территории - это азербайджанские конфликты, потому что это территория Азербайджана. Шахраманян своим указом зафиксировал то, что фактически существует. Нагорный Карабах прекратил свое существование», - отметил депутат Государственной думы Леонид Слуцкий.

Ереван неоднократно выдвигал обвинения в адрес Баку. Вот и сегодня, на заседании правительства Армении Пашинян вновь заговорил о тяжелой судьбе соотечественников и опасности для их жизни. При этом политик подчеркнул, что армянское население из Карабаха перемещают насильно.

«Осуждающие проводимые в Нагорном Карабахе этнические чистки заявления различных международных факторов важны, но, если за ними не последуют конкретные действия, то эти заявления будут рассматриваться в истории всего лишь как рядовая статистика для морального удовлетворения, чтобы в будущем различные страны могли формально отмежеваться от этого преступления», - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

А вот согласно указу президента Арцаха, населению предлагается ознакомиться с условиями реинтеграции, которые предоставит Баку. Но уже сейчас ясно - армян из их домов никто не гонит, но им придется жить по новым правилам.

«Будет полная реинтеграция в азербайджанское культурное, экономическое и политическое пространство. Органы власти, органы местного самоуправления, органы, которые будут контролирующими, фискальными, налоговыми, это все не войдет, а уже входит фактически с сегодняшнего дня в то пространство, которое ранее Азербайджаном не контролировалось вообще», - пояснил руководитель Российского Института стратегических исследований Артур Атаев.

В МИД Азербайджана не оставили обвинения Пашиняна без внимания. Уезжать или все таки остаться - каждый может решить сам, однако Министерство иностранных дел республики призвало армянское население Арцаха все-таки стать частью Азербайджана.

«Если какой -то сегмент армянского населения не хочет жить и подчиняться азербайджанскому законодательству и власти, мы не можем их к этому принудить. Напротив, мы призываем армянских жителей не покидать свои места жительства и быть частью мультиэтнического азербайджанского сообщества», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Сейчас известно о 65 тысячах жителей Карабаха, которые уже покинули земли непризнанной республики. Колонны с беженцами сопровождают российские миротворцы. Наши бойцы помогают людям продуктами и медикаментами. В Кремле подчеркнули, что внимательно следят за ситуацией. Для Москвы очень важен гуманитарный аспект в переезде армян.

«Наши миротворцы продолжают оказывать содействие людям, многие люди сейчас изъявляют желание перейти на сторону Армении, им оказывается поддержка. Примечательно также, что в этом опубликованном тексте также во втором пункте речь идет о необходимости ознакомиться с имеющимися договоренностями на предмет реинтеграции населения уже в новой системе координат», - рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Военную операцию в Нагорном Карабахе Азербайджан начал 18 сентября. В Баку подчеркивали, главная цель - позиции вооруженных силы Армении. При этом мирное население может чувствовать себя спокойно.

Стрельба в Арцахе утихла спустя сутки. Режим прекращения огня восстановился при участии руководства Азербайджана, непризнанной республики Нагорный Карабах, а также российских миротворцев. Сразу после этого началась эвакуация жителей через гуманитарные коридоры.

Попытался уехать из Нагорного Карабаха в Армению и бывший премьер-министр непризнанной республики Рубен Варданян. Его задержали на КПП, под конвоем доставили в Баку. Спецслужбы обвинили экс-политика и первого президента школы управления «Сколково» в финансировании терроризма. Сегодня суд арестовал бывшего чиновника на 4 месяца. Ему грозит 14 лет заключения. Кстати, раньше Варданян имел российское гражданство, но в 2022 году отказался от него и переехал в Арцах. А вот в прошлом бывший министр иностранных дел Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян решил не бегать - сам сдался властям Азербайджана.

На фоне будущей ликвидации Карабаха и громких дел, которые расследуют азербайджанские следователи, в Армении решили присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда. В Кремле не приветствуют такое намерение Еревана, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы, конечно, надеемся, что подобные решения не будут негативно влиять на наши двусторонние отношения. Потому что здесь речь идет именно о статуте, который мы не признаем. Мы не являемся его участниками. Но эти решения являются для нас чрезвычайно враждебными», - отметил пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Такое ярое стремление признать юрисдикцию Международного уголовного суда Ереван связывает с желанием поднять вопрос о военных преступлениях, которые совершил Азербайджан. Но в Армении похоже забыли, что главной стороной в урегулировании конфликта в Карабахе на протяжении последних 30 лет выступала именно Россия.