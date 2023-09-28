За четыре дня в Армению переехали более 78 тысяч жителей Нагорного Карабаха

Более 78 тысяч жителей Нагорного Карабаха переехали в Армению за последние четыре дня.

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После 24 сентября из Нагорного Карабаха в Армению переехали более 78 тысяч человек. Об этом сообщил пресс-секретарь армянского кабмина Назели Багдасарян.

«По состоянию на 22.00 (21.00 мск) из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 78354 человека», - следует из сообщения Багдасаряна на странице в соцсетях.

Напомним, сегодня стало известно, что непризнанный Нагорный Карабах прекратит свое существование. Глава республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования. За местными жителями остается право выбора, где жить после расформирования Карабаха.

Эксперт Атаев заявил «Звезде», что на первом этапе расформирования Карабахской Республики Азербайджан заменит абсолютно все органы власти и организует свое военное присутствие.