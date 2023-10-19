В СК показали кадры следственного эксперимента с участием пасынка Стаса Намина
В Главном следственном управлении СК России по Московской области сообщили, что сотрудники ведомства провели следственный эксперимент с участием пасынка создателя и лидера рок-группы «Цветы» Стаса Намина.
Роман Микоян, обвиняемый в двойном убийстве, в доме, в котором произошла трагедия, подробно рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления.
«У нас произошла небольшая ссора, перепалка. Я замахнулся и нанес удар по голове», - сказал обвиняемый в ходе проверки показаний.
Пасынок известного композитора также рассказал, что рукоять ножа была выполнена в виде оленьего копыта. Кроме того, он показал на манекене, как именно были нанесены удары. По его словам, он нанес 2-3 удара ножом.
В подмосковном СК уточнили, что в пятницу, 20 октября, следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении 39-летнего мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в ГСУ СК РФ по Подмосковью сообщили, что Роман Микоян признался, что убил брата и бабушку. По данным Telegram-канала «112», возможной причиной убийства мог стать спор из-за продажи дома.