В СК показали кадры следственного эксперимента с участием пасынка Стаса Намина

Обвиняемый в двойном убийстве пасынок Стаса Намина Роман Микоян детально рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления.

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В Главном следственном управлении СК России по Московской области сообщили, что сотрудники ведомства провели следственный эксперимент с участием пасынка создателя и лидера рок-группы «Цветы» Стаса Намина.

Роман Микоян, обвиняемый в двойном убийстве, в доме, в котором произошла трагедия, подробно рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления.

«У нас произошла небольшая ссора, перепалка. Я замахнулся и нанес удар по голове», - сказал обвиняемый в ходе проверки показаний.

Пасынок известного композитора также рассказал, что рукоять ножа была выполнена в виде оленьего копыта. Кроме того, он показал на манекене, как именно были нанесены удары. По его словам, он нанес 2-3 удара ножом.

В подмосковном СК уточнили, что в пятницу, 20 октября, следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении 39-летнего мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в ГСУ СК РФ по Подмосковью сообщили, что Роман Микоян признался, что убил брата и бабушку. По данным Telegram-канала «112», возможной причиной убийства мог стать спор из-за продажи дома.