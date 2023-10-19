112: спор из-за продажи дома мог стать причиной убийства сына и тещи Намина
По версии правоохранителей, первой погибла пожилая женщина, молодой человек был убит позже.
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Возможной причиной убийства сына и тещи известного музыканта Стаса Намина мог стать спор из-за продажи дома. Об этом пишет паблик 112.
По одной из версий, преступление мог совершить один из членов семьи. По предварительным данным, первой была убита пожилая женщина, с которой поскандалил подозреваемый. После этого мужчина позвонил сыну Намина и когда тот приехал - убил и его.
Осознав произошедшее предполагаемый виновник сам позвонил в полицию и сообщил дежурному о случившемся. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали его. Ведется следствие.