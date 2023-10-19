Опубликованы кадры дома, в котором нашли тела сына и тещи Стаса Намина

Их тела были обнаружены в деревне Крюково в Московской области.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В распоряжении «Звезды» оказались кадры дома, где произошло жестокое убийство сына и тещи известного композитора и продюсера Стаса Намина.

Дом, вероятнее всего, был под охраной. Об этом свидетельствует табличка у ворот.

Напомним, ранее появились сообщения, что тела 30-летнего режиссера Артема Микояна и его бабушки были найдены в частном доме в деревне Крюково Московской области. Их обнаружили с колото-резаными ранами.

Впоследствии стало известно о задержании их родственника, которого подозревают в совершении этого страшного преступления. По данным СМИ, это приемный сын Стаса Намина Роман, которого он усыновил, когда был в браке с третьей женой Галиной.