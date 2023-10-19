Сын Стаса Намина Роман признался, что убил брата и бабушку

В настоящий момент следовали работают с подозреваемым. В двойном убийстве он признался в ходе допроса.

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Приемный сын Стаса Намина Роман Микоян признался, что убил брата и бабушку. Соответствующие кадры опубликовало ГСУ СК РФ по Московской области.

«(Совершил. - Прим. ред.) два убийства - моего брата и бабушки», - сказал мужчина в ходе допроса.

В настоящий момент следователи продолжают работать с подозреваемым. Как утверждается, в ходе допроса он признался в двойном убийстве.

Сегодня стало известно, что в подмосковной деревне Крюково произошло страшное преступление - были обнаружены тела режиссера Артема Микояна и его бабушки Прасковьи Ткаченко с колото-резаными ранениями.

Позже Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемого, который приходится им родственником. Появились сообщения, что полиция подозревает Романа Микояна - пасынка Намина от третьего брака с экс-супругой Галиной.