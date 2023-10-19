Суд в Щелково запретил переехавшей женщину сотруднице УК определенные действия

© Видео: Прокуратура Московской области © Фото: Прокуратура Московской области

В Подмосковье Щелковский суд избрал меру пресечения женщине-водителю Audi, которая наехала на девушку у офиса управляющей компании. Подозреваемой запретили посещать места культурно-массовых мероприятий и увеселительных заведений, использовать телефон и водить автомобиль.

Кроме того, женщина не должна общаться с потерпевшей и другими участниками судопроизводства по уголовному делу, пользоваться почтой и телеграфом, интернетом. Все эти запреты действуют до 17 декабря 2023 года.

Сотрудница управляющей компании за рулем автомобиля сбила, а потом переехала девушку, которая мешала ей скрыться от недовольных жильцов. Конфликт произошел у офиса УК «Паритет».

В квартирах протестовавших жильцов не было тепла, а подвалы домов затоплены, сообщили позже в ГСУ СК России по Московской области. Против управляющей компании возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В офисе УК прошли обыски.