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Против УК в Щелково возбуждено уголовное дело из-за ситуации с отоплением

Анна Назайкина
11:48 18.10.2023
Возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
© Видео: СК РФ © Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press
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Против управляющей компании «Паритет» в Щелково, рядом с которой накануне произошло ДТП, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила старший помощник ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Она уточнила, что речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

По информации правоохранителей, сотрудники организации не оказали надлежащим образом услуги по теплоснабжению домов, инженерные сети также не были готовы к отопительному сезону. В результате в квартирах не было тепла, подвалы домов затоплены, что и вызвало недовольство жителей.

Напомним, накануне возмущенные жильцы пришли к зданию управляющей компании. По данным ТАСС, одна из сотрудниц компании пыталась покинуть место встречи. Она села в автомобиль и начала сдавать назад прямо на девушку, которая пыталась помешать ей уехать. После того как пострадавшая упала на асфальт, женщина за рулем продолжила движение и переехала ей ноги.

Девушка попала в больницу с переломами, было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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