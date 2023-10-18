Следователи обыскивают офис управляющей компании в Щелково

Против организации было заведено уголовное дело из-за ситуации с отсутствием тепла в квартирах.

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В офисе управляющей компании в подмосковном Щелково, жители которого остались без отопления, проходят обыски. Соответствующее видео публикует региональное ГСУ СК.

Напомним, ранее на организацию было заведено уголовное дело из-за ситуации с отсутствием тепла в квартирах - трубы были просто не готовы к отопительному сезону, помещения в подвалах оказались затопленными.

В настоящий момент следовали изымают рабочую документацию и технику, также правоохранители проводят допрос сотрудников УК.

Накануне рядом с офисом компании «Паритет» произошло дорожно-транспортное происшествие. Толпа людей, возмущенных из-за холода в домах, окружила здание.

По информации ТАСС, одна из сотрудниц организации пыталась уйти от разгневанных людей, которые шли за ней до машины. После того как она села в авто, одна из жительниц Щелково пыталась помешать ей уехать. Женщина за рулем сбила ее, а затем проехалась девушке по ногам. Возбуждено уголовное дело. Виновнице аварии может грозить до восьми лет.