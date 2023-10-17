Сотрудница УК в Щелкове переехала девушку после встречи с возмущенными жильцами

Пострадавшая находится в больнице в состоянии средней тяжести.

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Сотрудница управляющей компании в подмосковном Щелкове на авто сбила, а затем переехала девушку, которая мешала ей уехать от недовольных жильцов, передает ТАСС, ссылаясь на источник в оперативных службах.

Как уточняется, все произошло в микрорайоне Заречный. Судя по кадрам, опубликованным в социальных сетях, за работницей УК следовали возмущенные жильцы. Она пыталась скрыться от них, села в машину марки Audi, однако девушка ей помешала.

Утверждается, что сотрудница компании сбила ее, а затем переехала упавшей жительнице Подмосковья обе ноги.

Сейчас пострадавшая находится в больнице, сообщили в региональном Минздраве. Предварительно, она находится в состоянии средней тяжести.

Прокуратура Подмосковья уточнила, что виновница ДТП - женщина 1998 года рождения. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.