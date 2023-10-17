Сотрудница УК в Щелкове переехала девушку после встречи с возмущенными жильцами
Сотрудница управляющей компании в подмосковном Щелкове на авто сбила, а затем переехала девушку, которая мешала ей уехать от недовольных жильцов, передает ТАСС, ссылаясь на источник в оперативных службах.
Как уточняется, все произошло в микрорайоне Заречный. Судя по кадрам, опубликованным в социальных сетях, за работницей УК следовали возмущенные жильцы. Она пыталась скрыться от них, села в машину марки Audi, однако девушка ей помешала.
Утверждается, что сотрудница компании сбила ее, а затем переехала упавшей жительнице Подмосковья обе ноги.
Сейчас пострадавшая находится в больнице, сообщили в региональном Минздраве. Предварительно, она находится в состоянии средней тяжести.
Прокуратура Подмосковья уточнила, что виновница ДТП - женщина 1998 года рождения. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.