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ЦАХАЛ предоставил результаты проверки удара по больнице в Газе

Ян Брацкий
09:09 18.10.2023
Власти Турции, Ирана, Венесуэлы, Иордании и других стран обвинили в ударе по больнице в секторе Газа армию Израиля.
© Видео: Israel Defense Forces © Фото: Israel Defense Forces
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Военные Израиля предоставили доказательства того, что ЦАХАЛ не наносил удары по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, где минувшей ночью погибли более 800 человек.

Израильское Минобороны продемонстрировало кадры последствий взрыва, отметив что на них якобы не видны воронки от применения авиационных бомб. Снимки разрушенной больницы ЦАХАЛ дополнил другими кадрами своих бомбардировок, на которых подобные воронки есть. Тем не менее, многие государства обвинили в уничтожении госпиталя именно Израиль. Среди них Египет, Венесуэла, Турция и Иран. В российском внешнеполитическом ведомстве кровавый инцидент в больнице назвали актом расчеловечивания и преступлением.

Решительно осудил произошедшее и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. С осуждения удара по больнице он начал свое выступление на полях форума «Один пояс - один путь». По словам Гутерриша, действия ХАМАС по отношению к Израилю не могут служить оправданием коллективного наказания палестинцев. Генсек ООН призвал остановить кровопролитие, освободить всех удерживаемых лиц и допустить в сектор Газа гуманитарные конвои.

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