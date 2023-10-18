В стране и мире В стране и мире Палестино-израильский конфликт ТЕГИ

Гутерриш: действия ХАМАС не оправдывают коллективное наказание палестинцев

Ян Брацкий
07:34 18.10.2023
Накануне Минздрав сектора Газа сообщил об ударе Израиля по больнице Аль-Ахли, в результате чего погибли 500 человек.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Yasser Qudih, XinHua, Global Look Press
Читайте нас на:

Нападение боевиков ХАМАС на Израиль не оправдывает коллективное наказание палестинского народа. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш с трибуны Третьего международного форума «Один пояс - один путь». Генсек международной организации решительно осудил массовое убийство гражданских лиц в секторе Газа, где по одной из больниц был нанесен удар.

«Я уверен, что палестинский народ страдал все эти 56 лет оккупации, но это не может оправдывать теракты против мирного населения, которые совершил ХАМАС седьмого октября. Также эти атаки не могут оправдывать коллективное наказание палестинского народа», - заявил Гутерриш.

Сейчас весь регион находится на грани пропасти, отметил Гутерриш. Генсек ООН призвал лидеров ХАМАС освободить заложников, а Израиль - обеспечить гуманитарный доступ в сектора Газа, где страдают мирные жители.

«Я ужасаюсь тому, что сотни людей погибли, я осуждаю нападение на эту больницу. Слишком много жизней находятся на волоске. Нам необходимо добиться мира», - добавил Гутерриш.

Накануне Минздрав сектора Газа сообщил о гибели по меньшей мере 500 человек в результате удара Израиля по больнице Аль-Ахли. В госпитале находились сотни больных и раненых, а также беженцы. Всего с начала обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли около 3000 человек, половина жертв - женщины и дети. Израиль потерял 1400 человек.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:22 В стране и мире
Видео
Операторы FPV-дронов уничтожили трех боевиков в блиндаже в районе Вербового
04:45 В стране и мире
В Пентагоне подтвердили приказ о подготовке к развертыванию на Ближнем Востоке
03:48 В стране и мире
Антонов назвал поставки Киеву дальнобойных ракет ATACMS грубейшей ошибкой
02:40 В стране и мире
Президент Палестины назвал удар по больнице в Газе «военной резней»
02:22 В стране и мире
Байден отменил поездку в Иорданию на встречу с лидерами арабских государств
Популярное
Видео
Сотрудница УК в Щелкове переехала девушку после встречи с возмущенными жильцами
Евродепутатов повезли на поезде в сторону «Диснейленда» вместо Европарламента
Видео
ЦБ РФ представил модернизированные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей
Видео
Путин сказал, как принципы дзюдо помогли ему в политике
Al-Mashhad Al-Yemeni: в Судане в перестрелке погибли восемь украинских наемников
Видео
«Словно вымер»: почти все жители израильского Сдерота экстренно покинули город
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.