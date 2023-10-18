Гутерриш: действия ХАМАС не оправдывают коллективное наказание палестинцев

Накануне Минздрав сектора Газа сообщил об ударе Израиля по больнице Аль-Ахли, в результате чего погибли 500 человек.

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Нападение боевиков ХАМАС на Израиль не оправдывает коллективное наказание палестинского народа. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш с трибуны Третьего международного форума «Один пояс - один путь». Генсек международной организации решительно осудил массовое убийство гражданских лиц в секторе Газа, где по одной из больниц был нанесен удар.

«Я уверен, что палестинский народ страдал все эти 56 лет оккупации, но это не может оправдывать теракты против мирного населения, которые совершил ХАМАС седьмого октября. Также эти атаки не могут оправдывать коллективное наказание палестинского народа», - заявил Гутерриш.

Сейчас весь регион находится на грани пропасти, отметил Гутерриш. Генсек ООН призвал лидеров ХАМАС освободить заложников, а Израиль - обеспечить гуманитарный доступ в сектора Газа, где страдают мирные жители.

«Я ужасаюсь тому, что сотни людей погибли, я осуждаю нападение на эту больницу. Слишком много жизней находятся на волоске. Нам необходимо добиться мира», - добавил Гутерриш.

Накануне Минздрав сектора Газа сообщил о гибели по меньшей мере 500 человек в результате удара Израиля по больнице Аль-Ахли. В госпитале находились сотни больных и раненых, а также беженцы. Всего с начала обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли около 3000 человек, половина жертв - женщины и дети. Израиль потерял 1400 человек.