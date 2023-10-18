Захарова назвала актом расчеловечивания удар по больнице в Газе
Уничтожение больницы в секторе Газа является преступлением и актом расчеловечивания. Об этом в эфире Радио Sputnik заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.
Дипломат призвала власти Израиля предоставить факты, подтверждающие его непричастность к этому преступлению. Соединенные Штаты могли бы представить спутниковые снимки, которые прояснят ситуацию и позволят выявить виновника удара по госпиталю, добавила Захарова.
Удар по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа был нанесен минувшей ночью. По разным оценкам, его жертвами стали до 800 человек, среди которых множество женщин, детей и бежавших от обстрелов мирных жителей. Ряд стран осудили ЦАХАЛ. К немедленному прекращению боевых действий и началу гуманитарной операции призвал генсек ООН Антониу Гутерриш.
Израиль в свою очередь предоставил доказательства своей непричастности к атаке. Минобороны страны продемонстрировало кадры разрушенной больницы, обратив внимание на отсутствие воронок от применения авиабомб.