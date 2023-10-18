Генсек ООН осудил удар по больнице в секторе Газа

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что находится в ужасе от гибели сотен палестинских жителей в результате удара по больнице в секторе Газа.

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Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил удар по больнице в секоре Газа. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.

«Я в ужасе от убийства сотен палестинских гражданских лиц в результате удара по больнице в секторе Газа, который я решительно осуждаю. Больницы и медицинский персонал защищены международным гуманитарным правом» - заявил Гутерриш.

17 октября Минздрав сектора Газа сообщил о ударе Израиля по больнице «Аль-Ахли», в результате которого погибло по меньшей мере 800 человек. После случившегося президент Палестинской автономии Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам удара по больнице, а также отказался от встречи с лидерами США, Иордании и Египта.