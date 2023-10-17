Путин прибыл в Пекин

С 17 по 18 октября в Пекине пройдет третий международный форум «Один пояс - один путь», на котором должны состояться переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин прилетел в Пекин, где с 17 по 18 октября пройдет Третий международный форум «Один пояс - один путь». Борт главы Российского государства успешно приземлился в аэропорту китайской столицы.

Перед трапом самолета расстелили красную ковровую дорожку, по обеим сторонам от нее выстроился почетный караул. К воздушному судну прибыл кортеж.

На форуме, который проходит в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной председателем КНР, должны состояться переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, лидеры держав наверняка побеседуют тет-а-тет в Пекине. Представитель Кремля отметил, что одной из главных тем их обсуждения может стать актуальная обстановка в мире.