«Место для рыбалки»: как прошел первый день визита Путина в Китай

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Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь традиционно - место, к которому приковано внимание всего мира. Обычно здесь проходят съезды Компартии КНР. На одном из них на третий по счету срок был переизбран председатель Си. После этого свой первый государственный визит он совершил именно в Россию. Владимир Путин в ответ откликнулся на приглашение посетить Китай и провести полноформатные переговоры. Они стартуют уже завтра. А пока российского лидера Си Цзиньпин приветствует вместе с супругой.

Владимир Путин хочет уже уйти, но Си Цзиньпин его останавливает. После короткой беседы на ногах пришло время совместного фотографирования. Российский лидер официально считается главным гостем форума. А потому стоит прямо по центру рядом с Си Цзиньпином. По другую сторону от Путина - президент Узбекистана. Они перебрасываются парой слов перед «фэмили фото».

На улицах Пекина повышенные меры безопасности. В Китае очень низкий уровень преступности из-за повсеместно установленных камер. А в обществе, как бы сказали в СССР, высокий уровень сознательности. За порядком на улицах следит не только полиция, но и народная дружина. На станциях метро, словно когда-то у московского мавзолея, почетный караул из военнослужащих. Один смотрит на вход, другой - в сторону эскалатора.

На главную площадь страны Тяньаньмэнь пускают только по специальному разрешению. Но колорита хватает даже из окон автобуса. Например, такую картину мы запечатлели сегодня по дороге на съемку: вместо поворотников сотрудник общественного транспорта флагом в окне указывает направление движения. На улице - броуновское движение из велосипедистов. Но самый распространенный вид транспорта - конечно, мопед.

С глазу на глаз Владимир Путин и Си Цзиньпин встретятся уже завтра. Их ждет достаточно продолжительное общение. Кроме переговоров в узком составе запланировано заседание с участием делегаций. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у которого, к слову, сегодня день рождения, рассказал, что стороны обменяются мнениями и сверят часы по международным делам. Владимир Путин проинформирует коллегу о ходе СВО. Кроме этого, почти наверняка речь зайдет о конфликте Израиля и Палестины.

«Мы видим, что конфликт настолько застарелый и то, что происходит вот эта трагедия, которая разворачивается, - это последствия не одного десятилетия пренебрежительного отношения ряда стран к процессу ближневосточного урегулирования», - сказал Песков.

Еще одной, правда, незапланированной встречей дня стали переговоры Владимира Путина с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Это их первая встреча с начала спецоперации.

«В сегодняшних геополитических условиях возможности для поддержания контактов и развития отношений весьма ограничены, тем не менее не может не вызывать удовлетворения, что со многими странами Европы у нас отношения сохраняются. Конечно, очень важной является возможность с одной из стран Евросоюза, с Венгрией в данном случае, иметь возможность обменяться мнениями не только по двусторонним отношениям, но и по ситуации в мире, в Европе. Мы знаем, что наши позиции далеко не всегда совпадают, но иметь возможность обменяться мнениями, на мой взгляд, это всегда чрезвычайно важно», - сказал Владимир Путин.

Виктор Орбан подсчитал: с 2009 года это уже его 13-я встреча с Путиным. Но первая, которая проходит в настолько напряженной, по его словам, международной обстановке. Венгрия одна из немногих в Европе последовательно выступает против антироссийских санкций.

«Господин президент, Вы знаете, какова Венгрия, Вы знаете ее возможности. То, что Венгрия может сегодня предпринять, - это мы делаем. Мы пытаемся спасти все что можно из наших двусторонних контактов. Мы заинтересованы в том, чтобы поддержать это сотрудничество не только на уровне общения, но и на уровне экономики, пока это возможно», - сказал Орбан.

Китайская государственная резиденция Дяоюйтай, где остановился Владимир Путин, в переводе с китайского - «место для рыбалки». Плакучие ивы спускаются прямо к воде, а на противоположной стороне пруда - утки и лебеди. Повсюду растут экзотические ягоды и фрукты. Это бывший загородный дворец одного из императоров династии Цзинь. А в прошлом столетии здесь выстроили 19 особняков для приема высокопоставленных гостей. В Китае вообще-то несчастливым считается число 4. Но из-за суеверия иностранцев было решено пропустить число 13. И чтобы не никого не выделять, отказаться от номера 1. У Владимира Путина особняк под номером 18.

Ближе к вечеру из-за церемонии официального приветствия участников форума «Один пояс, один путь» Владимиру Путину приходится надолго прервать серию двусторонних встреч. Зато нам разрешают заглянуть за ширму, которая отделяет от журналистов зал, где проходят переговоры. Прямо напротив входа - место для традиционного фотографирования. Флаг России остается неизменным, остальные постоянно меняются. В глубине располагается зал для переговоров, где и рождается большая политика.

Владимир Путин сегодня встретился в Пекине с коллегами из Вьетнама, Пакистана и Монголии. Через территорию последней пройдет газопровод из России в Китай. А президента Лаоса, как выяснилось, связывает с Путиным общее прошлое.

«Мы Вас хорошо знаем в России как надежного друга России. Мы с Вами практически в одно и то же время, в одни годы учились в Ленинграде», - сказал президент России.

Тхонглун Сисулит в ответ поприветствовал Путина по-русски.

Еще у Путина состоялись отдельные переговоры с премьером Таиланда. Многие обратили внимание на необычайно яркий цвет носков гостя. Оказалось, что такой выбор обусловлен культурными традициями страны. Каждому дню недели в Таиланде соответствует свой цвет, и розовый - как раз вторник.