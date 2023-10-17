Корреспондент «Звезды» показал резиденцию в Пекине, где остановился Путин

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Корреспондент «Звезды» Константин Коковешников показал государственную резиденцию «Дяоюйтай» в Пекине, в которой расположился президент России Владимир Путин на время своего визита в Китай в рамках участия в форуме «Один пояс - один путь».

«Сегодня у Владимира Путина не менее насыщенная программа. Анонсированы его переговоры с президентом Вьетнама, это станет их первая встреча, кроме того, Владимир Путин встретится с премьер-министром Королевства Таиланд», - рассказал корреспондент.

Сообщается, что сегодня президент также выступит на церемонии открытия форума «Один пояс - один путь» и проведет двусторонние встречи с лидерами Таиланда, Вьетнама, Монголии и Лаоса, на завтра запланированы переговоры с главой КНР Си Цзиньпином.

По словам корреспондента, в середине прошлого века на территории резиденции построили 19 особняков, предназначенных для высокопоставленных иностранных гостей. Резиденцию окружают красивейшие парки и пруды, свое название она получила в честь знаменитой императорской рыбалки.

Рано утром 17 октября Владимир Путин прибыл в Пекин, где 17-18 октября пройдет Третий международный форум «Один пояс - один путь». В преддверии своего визита в Китай президент России указал на фундаментальное значение российско-китайских отношений для стабильности во всем мире.