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В «Галерее звезд» у подножия «Останкино» открылась выставка картин

Наталья Жадько
20:21 17.10.2023
Работы учеников Школы акварели Сергея Андрияки расположились в «Галерее звезд», посвященной легендам отечественного телевидения. Автором проекта является президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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У москвичей и гостей столицы появилась еще одна причина прогуляться у Останкинской башни. На ее территории в «Галерее звезд», посвященной легендам отечественного телевидения, открылась выставка картин учеников Школы акварели Сергея Андрияки. Там же на мастер-классе лучшие педагоги научат художественному мастерству даже тех, кто ни разу не держал в руках кисть.

 Так, например, одной из участниц стала Варвара Арнаутова. Девушка учится на архитектора, но регулярно посещает подобные мероприятия, чтобы улучшить свои навыки и познакомиться с единомышленниками. Занятие в «Галерее звезд» привлекло еще и пространство, в котором проходит мастер-класс.

«Достаточно интересное место, потому что здесь такая очень своеобразная и интересная архитектура, достаточно много перспектив, которые можно зарисовать, набросать. За счет того, что очень много стеклянных объектов, добавляется больше света и, несмотря на пасмурную и дождливую погоду, мы можем спокойно работать и без освещения», - говорит Варвара.  

С момента своего открытия «Галерея звезд» стала новой точкой притяжения. Теперь это еще и арт-пространство. На выставке представлены 25 работ. Художники выбрали это место не случайно.

«Вот здесь прекрасный стеклянный потолок, который позволяет видеть работу именно такой, какой она есть, без искажения цвет. Это прекрасное и изумительное пространство. Я дума, что здесь можно делать персональные выставки очень хороших и знаменитых художников. Каждый день экскурсии, масса народу проходит. Место очень знаковое, как говорится, намоленное», - отметил директор «Школы акварели Сергея Андрияки», народный художник России, академик Российской академии художеств Вячеслав Желваков.  

Стоит отметить, что это первый подобный проект, который решили провести в «Галерее звезд», которая на культурой карте столицы появилась не так давно. Крытая стеклянная галерея расположилась у подножия Останкинской телебашни в ноябре прошлого года.

Идея создания «Галереи звезд» в память о тех, кто стоял у истоков отечественного телевидения, родилась 15 лет назад в коридорах телецентра у автора проекта и президента медиахолдинга «Красная звезда» Алексея Пиманова. Сначала открыть своеобразную «Аллею славы» планировалось рядом с прудом напротив Останкинской башни. Но со временем пришли к нестандартному и современном решению.

Уже на протяжении года в «Галерее звезд» зажигаются памятные знаки в честь легендарных советских дикторов, ведущих и всеми любимых деятелей телеэкрана. Сейчас их уже 20. Пять последних посвящены Владиславу Листьеву, Сергею Бодрову-младшему, Виктору Балашову, Эдуарду Сагалаеву и Анатолию Лысенко.

Со временем «Галерея звезд» легла в основу масштабного одноименного телевизионного шоу, представляющего собой большой цикл программ, где каждый выпуск - это отдельная история о жизненном и творческом пути известных журналистов.

Задача телешоу, как и в целом «Галереи звезд», заключается в том, чтобы рассказать о творческом пути тех, без кого сложно представить любимые передачи, да и само телевидение. А новое пространство теперь вдохновляет и объединяет на создание и других творческих и ярких проектов.

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