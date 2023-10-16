Вышинский рассказал, что высланные из Латвии россияне потеряют квартиры

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Десятилетиями жившие в Латвии россияне в случае их высылки из страны могут лишиться квартир и даже возможности продать свое жилье. Об этом рассказал в эфире Радио Sputnik исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский.

Ранее сообщалось, что власти предупредили более 3,2 тыс. россиян в Латвии о возможной высылке. Это касается граждан РФ, которые не подали документы на предоставление статуса постоянного жителя Евросоюза, не сдали экзамен на знание латышского языка и не подали заявление о повторной сдаче. В течение трех месяцев они должны покинуть пределы страны.

Получивших такие уведомления россиян лишают карт медицинского страхования, им закрывают счета, они рискуют остаться без средств к существованию, рассказал Вышинский. Высылка из Латвии будет означать для этих людей почти полную потерю имущества, считает он.

Продать жилье будет сложно, потому что одновременная продажа «тысячи с лишним квартир» в небольшой стране проблематична, сказал Вышинский. А речь в первую очередь идет о пенсионерах, которые десятилетиями жили в Латвии, подчеркнул он.

Ранее в МИД России заявили, что если дело в реальности дойдет до возвращения россиян из Латвии на родину, то в стране сделают все возможное, чтобы вернувшиеся граждане были обустроены.

Правительство Латвии постановило закрыть с 16 октября пункты пропуска Виентули и Педедзе.