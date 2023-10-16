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Латвия закрыла проход в Педедзе для россиян

Тимур Шерзад
13:45 16.10.2023
Также сообщается, что латвийские власти закрыли еще и КПП Виентули, по которому ранее можно было пересечь границу со стороны России.
Латвия закрыла проход в Педедзе для россиян
© Фото: Alexander Welscher, dpa, Global Look Press
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Латвия закрыла проход в Педедзе. Это населенный пункт, в котором располагался контрольно-пропускной пункт для пересечения границы со стороны России. 

Также сообщается, что был закрыт и КПП Виентули. 

Теперь на границу выставлены бетонные заграждения. Руководитель Вецумского волостного управления Илмар Лоцанс сообщил агентству ЛЕТА, что люди, застрявшие на контрольно-пропускных пунктах, будут доставлены на автобусах на ближайший пограничный пункт в Гребнево, после чего в Педедзе и Виентули останутся только пограничники. 

Ранее сообщалось, что Россия примет соотечественников в случае их высылки из Латвии.

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