Латвия закрыла проход в Педедзе для россиян

Также сообщается, что латвийские власти закрыли еще и КПП Виентули, по которому ранее можно было пересечь границу со стороны России.

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Латвия закрыла проход в Педедзе. Это населенный пункт, в котором располагался контрольно-пропускной пункт для пересечения границы со стороны России.

Также сообщается, что был закрыт и КПП Виентули.

Теперь на границу выставлены бетонные заграждения. Руководитель Вецумского волостного управления Илмар Лоцанс сообщил агентству ЛЕТА, что люди, застрявшие на контрольно-пропускных пунктах, будут доставлены на автобусах на ближайший пограничный пункт в Гребнево, после чего в Педедзе и Виентули останутся только пограничники.

Ранее сообщалось, что Россия примет соотечественников в случае их высылки из Латвии.