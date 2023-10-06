Россия примет соотечественников в случае их высылки из Латвии

В стране сделают все возможное, чтобы вернувшиеся граждане были обустроены, сказал замглавы МИД РФ Александр Грушко.

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Россия примет своих соотечественников, если власти Латвии вышлют их из республики, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире телеканала «Россия 24».

Если дело в реальности дойдет до возвращения россиян на родину, то в стране сделают все возможное, чтобы вернувшиеся граждане были обустроены, сказал Грушко. Замминистра иностранных дел напомнил о программе по содействию добровольному переселению российских соотечественников, проживающих за рубежом, которая действует в России.

Накануне глава Управления по делам гражданства и миграции Латвии Майра Розе сообщила, что власти направили проживающим в этой стране гражданам России 3 255 писем с предупреждением об истечении срока действия вида на жительство.

Предупреждение о возможной высылке получили те, кто не подал документы на получение статуса постоянного жителя Евросоюза, не сдал экзамен на знание латышского языка и не подал заявление на повторный экзамен.