Более 3,2 тыс. россиян в Латвии предупредили о возможной высылке

Речь идет о людях, не сдавших экзамен на знание латышского языка и не подавших заявку на получение вида на жительство.

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Латвийское управление по делам гражданства и миграции направило 3 255 россиянам предупреждения об истечении срока действия вида на жительство (ВНЖ), сообщил портал LSM со ссылкой на заявление главы ведомства Майры Розе.

Предупреждение касается россиян, не подавших документы на предоставление статуса постоянного жителя Евросоюза, не сдавших экзамен на знание латышского языка и не подавших заявление о повторной сдаче. Из-за новых требований закона об иммиграции этих людей могут обязать покинуть страну или подать заявку на какой-либо из видов на жительство.

В 2022 году в Латвии вступили в силу поправки к порядку продления вида на жительство для россиян. Выданные виды на постоянное жительство в сентябре 2023 года утратили силу. Для проживания в Латвии их обладатели заново должны подать заявку на получение статуса постоянного жителя.

Претенденты должны были к 1 сентября 2023 года предоставить справку о владении национальным языком. Если экзамен не сдан, можно попросить повторный. Те, кто не сдал экзамен и не подал заявку на повторный, получили двухмесячный срок на то, чтобы покинуть страну - до 30 ноября.

«Те, кто ничего не делает, должны уехать», - пояснила Розе.

Ранее сообщалось, что в Латвии 6 000 россиян не сдали экзамен по языку и их могут обязать покинуть страну.