ЦАХАЛ опубликовал кадры ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане
Армия обороны Израиля нанесла удар по объекту военной инфраструктуры военизированной организации «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщили в ЦАХАЛ, опубликовав также кадры поражения.
Уточняется, что обстрел по объектам «Хезболлы» стал ответной мерой на стрельбу в направлении израильской территории, которая произошла в воскресенье, 15 октября.
Накануне в представительстве командования израильских ВС сообщили, что Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля атаковали военные базы «Хезболлы» в Ливане. Спустя несколько часов в ЦАХАЛ сообщили о повторной атаке по базе ливанской шиитской организации.
Кроме того, в ЦАХАЛ сообщили, что израильская армия за прошедшие сутки атаковала 250 военных объектов ХАМАС. По данным представительства командования израильских ВС, большинство целей располагались на севере сектора Газа.