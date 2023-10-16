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ЦАХАЛ опубликовал кадры ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане

Максим Крюков
01:34 16.10.2023
В ЦАХАЛ уточнили, что обстрел военных объектов «Хезболлы» стал ответом на произошедшую в воскресенье стрельбу в направлении территории Израиля.
© Видео: idfofficial, Telegram © Фото: idfofficial, Telegram
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Армия обороны Израиля нанесла удар по объекту военной инфраструктуры военизированной организации «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщили в ЦАХАЛ, опубликовав также кадры поражения.

Уточняется, что обстрел по объектам «Хезболлы» стал ответной мерой на стрельбу в направлении израильской территории, которая произошла в воскресенье, 15 октября.

Накануне в представительстве командования израильских ВС сообщили, что Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля атаковали военные базы «Хезболлы» в Ливане. Спустя несколько часов в ЦАХАЛ сообщили о повторной атаке по базе ливанской шиитской организации.

Кроме того, в ЦАХАЛ сообщили, что израильская армия за прошедшие сутки атаковала 250 военных объектов ХАМАС. По данным представительства командования израильских ВС, большинство целей располагались на севере сектора Газа.

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