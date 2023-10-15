Армия Израиля заявила об ударах по объектам «Хезболлы» в Ливане

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ВВС Армии обороны Израиля атаковали военные базы «Хезболлы» в Ливане.

«Истребители ЦАХАЛ наносят удары по военной инфраструктуре "Хезболла" в Ливане», - заявили в представительстве командования израильских ВС.

Кроме того, армия Израиля уведомила о боях у границы с Ливаном. «Хезболла», в свою очередь, сообщила, что атакует пять баз израильской армии.

Ранее сообщалось, что во время бомбардировки Ливана погиб журналист агентства Рейтерс, еще два сотрудника съемочной группы были ранены. Трагедия произошла в окрестностях Альма-Аш-Шааба на юге Ливана.